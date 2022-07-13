Москва, 13 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Представители Минобороны России в Стамбуле участвуют в четырехсторонних переговорах по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов Украины, сообщил 13 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что в переговорах участвуют коллеги из Турецкой Республики, представители ООН и делегация Украины.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — сказал Конашенков.

Напомним, официальный Киев, США и их сателлиты регулярно заявляют, что без вывоза украинской сельхозпродукции через Чёрное море может произойти глобальный продовольственный кризис.