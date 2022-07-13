Бишкек, 13 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. За последние пять лет в Киргизии зарегистрировали 32 369 дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на правительственном заседании.

(сс) Pixel-mixer Авария

По его словам, в результате автоаварий погибли 4 006 человек и ещё 49 639 — получили травмы различной степени тяжести.

«По вине водителей произошло 28 142 ДТП или 86,9% от их общего числа. Почти 70% погибших в авариях — это люди наиболее активного трудоспособного возраста, то есть от 25 до 40 лет», — отметил высокопоставленный чиновник.

Ниязбеков акцентировал внимание на том, что наиболее высокий травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий зафиксирован среди детей и подростков.

«За 2017–2021 годы в республике произошло 7 541 ДТП с участием несовершеннолетних граждан, то есть 23,1% от общего количества», — подытожил глава МВД Киргизии.