Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Телеканал NBC News анонсировал документальный фильм о судебном процессе между актёрами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Об этом 13 июля пишет Variety.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд GabboT

Картина будет называться A Marriage on Trial: Johnny Depp, Amber Heard and Truth in the Age of Social Media («Женитьба на суде: Джонни Депп, Эмбер Хёрд и правда в эпоху социальных сетей»). «В новом подробном документальном фильме рассказывается о том, почему судебный процесс захлестнул социальные сети, особенно TikTok, и что упустили зрители, если освещение в социальных сетях было их единственным источником новостей. После вердикта, удивившего экспертов в области права, NBC News исследует, как судебный процесс превратился в TikTok-процесс и что этот вердикт означает для будущих дел о домашнем насилии», — говорится в анонсе фильма.

Добавим, что премьера картины состоится на NBC News 14 июля 2022 года в 7:30 по московскому времени.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2022 года суд признал Эмбер Хёрд виновной в деле о клевете на её бывшего супруга, актёра Джонни Деппа. Артистку обязали выплатить экс-мужу компенсацию в размере $10 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ назвали имя предполагаемой девушки Брэдли Купера