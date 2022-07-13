Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден принесла извинения за сравнение латиноамериканцев с тако, сделанное ей во время выступления на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS, сообщает 13 июля Fox News.

Супруги Байден No 10 Downing Street

«Первая леди приносит извинения за то, что ее слова передали что-либо, кроме чистого восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу», — написала в Twitter пресс-секретарь первой леди Макаэль ЛаРоза на следующее утро после того, как Байден была раскритикована в СМИ.

Накануне супруга президента США попыталась сделать комплимент мексиканцам и начала перечислять, насколько они уникальны. Среди прочих сравнений она заявила, что латиноамериканцы так же уникальны, как «утреннее тако».

Такое сравнение оскорбило ассоциацию NAHJ, члены который посоветовали Джилл Байден и её команде «найти время в будущем, чтобы лучше понять разнообразие наших людей и сообществ».

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