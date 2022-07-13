Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор помощнику боевика из Кабардино-Балкарии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 13 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в августе 2015 года подсудимый, желая помочь участнику «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказал ему транспортные услуги. Спустя несколько дней он отвёз боевика из Нальчика в село Урух Лескенского района, купил ему продукты, а также приютил в своём доме.

В сентябре 2015 года злоумышленник организовал встречу члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иным лицом и помог в переездах по городу.

Помощника боевика отправили в колонию общего режима на пять лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.