Москва, , 16:39 — REGNUM Научные и организационные ресурсы необходимо сконцентрировать для защиты от опасных патогенов и вирусов и обеспечения безопасности граждан и развития России, об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее на базе НИЦ «Курчатовский институт» прошло второе заседание Научно-консультативного совета при парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

«Мы очень обеспокоены тем, что в мире появляются новые болезни экзотического свойства, что они одновременно появляются в разных регионах и непонятен до конца источник их происхождения и их последствия, которые оцениваются в начале как с особого социального статуса, с особой возрастной группы, а потом оказываются распространяемыми на всех», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

По ее словам, сегодняшняя задача заключается в том, чтобы опираясь на знания и опыт огромного коллектива ученых, специалистов, выйти на дополнительные скоординированные решения и предложения в досье и доклад, который готовит парламентская комиссия с тем, чтобы выработать дополнительные меры безопасности в сфере защиты от привнесения агрессивных вирусов и патогенов, которые имели бы искусственное происхождение.

«Соединенные Штаты совершенно очевидно в режиме секретности занимаются разработкой биологического оружия. В этом нет никаких сомнений. Они выступают в роли невидимки. Поэтому наша общая задача — вскрыть миру эту невидимость опасных изысканий. Потому что только благодаря России у мира пока еще есть шанс остановить этот опаснейший и человеконенавистнический проект, который создает неопределенного свойства угрозы, неясный по месту нанесения агрессивного воздействия и последствиям. Следовательно они в полной мере рассчитывают на безответственность. И наша задача — не допустить этого», — добавила парламентарий.

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