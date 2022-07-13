Москва, 13 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Научные и организационные ресурсы необходимо сконцентрировать для защиты от опасных патогенов и вирусов и обеспечения безопасности граждан и развития России, об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на УкраинеИрина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Ранее на базе НИЦ «Курчатовский институт» прошло второе заседание Научно-консультативного совета при парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

«Мы очень обеспокоены тем, что в мире появляются новые болезни экзотического свойства, что они одновременно появляются в разных регионах и непонятен до конца источник их происхождения и их последствия, которые оцениваются в начале как с особого социального статуса, с особой возрастной группы, а потом оказываются распространяемыми на всех», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

По ее словам, сегодняшняя задача заключается в том, чтобы опираясь на знания и опыт огромного коллектива ученых, специалистов, выйти на дополнительные скоординированные решения и предложения в досье и доклад, который готовит парламентская комиссия с тем, чтобы выработать дополнительные меры безопасности в сфере защиты от привнесения агрессивных вирусов и патогенов, которые имели бы искусственное происхождение.

«Соединенные Штаты совершенно очевидно в режиме секретности занимаются разработкой биологического оружия. В этом нет никаких сомнений. Они выступают в роли невидимки. Поэтому наша общая задача — вскрыть миру эту невидимость опасных изысканий. Потому что только благодаря России у мира пока еще есть шанс остановить этот опаснейший и человеконенавистнический проект, который создает неопределенного свойства угрозы, неясный по месту нанесения агрессивного воздействия и последствиям. Следовательно они в полной мере рассчитывают на безответственность. И наша задача — не допустить этого», — добавила парламентарий.