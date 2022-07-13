Рязань, 13 июля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Празднование Дня города в Рязани в 2022 году предложено перенести на 27 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе гордумы.

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Торжество будет приурочено к Форуму древних городов. По словам начальника управления культуры Рязани Ольги Голевой, совмещение этих праздников позволит объединить муниципальные и региональные ресурсы и сделать программу более насыщенной. Основные мероприятия планируется провести на Лыбедском бульваре, а также на Подбелке и в Кремлёвском сквере. Депутаты предварительно одобрили перенос даты.

Традиционно День города в Рязани отмечается в первую субботу августа.