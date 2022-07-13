Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Принять участие в экскурсионном туре выходного дня предлагает министерство транспорта Ростовской области. Отправиться путешественникам предлагают из Ростова-на-Дону в Ейск.

(сс) AlixSaz Ейск

Двухдневные туры намечены на 16–17 июля и 23–24 июля. На побережье Азовского моря поезд отправляется субботним утром. Возвращение в Ростов-на-Дону запланировано на вечер воскресенья.

Путешественники посетят Должанскую косу, музей легендарного борца Ивана Поддубного, казачий этнокомплекс, а также смогут отдохнуть на центральном пляже Ейска.