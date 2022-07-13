Старошайговский район, , 16:29 — REGNUM Накануне от урагана пострадали несколько населенных пунктов в Старошайговском районе. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в социальной сети.

Поваленные ветром деревья в Мордовии vk.com/club182 606 251

В частности, разрушения и повреждения объектов наблюдаются в селах Богдановка, Ожга-2, Никольская Саловка. Также от сильного ветра пострадала производственная база СПК «Богдановское».

В настоящее время на территории пострадавших населенных пунктов ведутся работы по восстановлению линий электропередачи. Дорога от поваленных деревьев расчищена. Жильцы пострадавших от урагана домов обратились в страховую компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные сильный ветер с ливнем и грозой обрушился на Йошкар-Олу (Марий Эл). Последствия непогоды устранялись в течении двух дней.