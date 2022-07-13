Тосно, Ленинградская область, 13 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Водитель грузовика пострадал в ДТП с автомобилем дорожных рабочих на федеральной трассе М-11 в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили 13 июля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

t. me/Megapolisonline ДТП на трассе М-11

ДТП произошло около 13:00 мск на трассе М-11 «Нева» возле деревни Трубников Бор в сторону Петербурга.

«Водитель автомобиля MAN не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Скания», который выполнял роль прикрытия дорожных работ (нанесения разметки)», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель MAN в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

Отметим, согласно онлайн-картам, из-за ДТП движение по трассе в сторону Петербурга перекрыто. Автомобилисты выстроились в затор длиной в 35 км, который начинается от съезда в Мясной Бор Новгородской области.