Приютненский район, Калмыкия, , 16:24 — REGNUM В Приютненском районе Калмыкии директор школы попала под следствие за фиктивное трудоустройство супруга. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 13 июля.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

В ходе прокурорской проверки установлено, что руководитель образовательного учреждения трудоустроила водителем своего супруга. С января 2021 года по апрель 2022 года он не появлялся на рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности по основному месту работы в пожарной части МЧС России по Республике Калмыкия. При этом директор школы утверждала табели учёта рабочего времени, в которых говорилось якобы об отработанных часах.

Бюджету районного муниципального образования был нанесён ущерб в размере около 82 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.