Москва, , 16:23 — REGNUM В России в 2022 году сильнее всего пострадает сегмент автомобильного рынка, ориентированный на «средний-средний» и «низший-средний» классы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Виталий Жидиков.

Авторынок

«Автомобильный рынок РФ лишился очень крупных, системообразующих игроков, а дилеры традиционных для России автомарок потеряли доступ к товарному кредиту, разорваны цепи поставок, — констатировал Жидиков. — В каждом из сегментов: «люкс», «премиум», «эконом» — спрос и предложение еще не нашли точки баланса. Сегмент «люкс» в суммовом выражении потеряет всего 5-10% за счет отказа некоторых представителей «верхнего-среднего» класса от очередного обновления семейного автопарка. Напротив, в сегменте «экономкласса», если мы и не увидим роста, то падение будет весьма незначительным (0-5%) за счет агрессивной маркетинговой политики азиатских автопроизводителей и автокредитования. Больше всего (уменьшившись в два и более раза) пострадает сегмент авторынка, ориентированный на «средний-средний» и «низший-средний» классы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, каким будет спрос населения РФ на новые легковые автомобили со второй половины 2022 года.

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