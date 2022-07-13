Москва, , 16:21 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд. Такую оценку приводит пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 января внешний долг страны составлял $482 млрд. Таким образом, за I полугодие 2022 года его объём сократился на $9,2 млрд, или на 1,9%.

Согласно данным регулятора, в общей структуре внешнего долга на начало июля $73,8 млрд приходилось на задолженность органов государственного управления, $109,3 млрд — задолженность банков и Центрального банка, $289,8 млрд — задолженность прочих секторов.

В комментарии ЦБ отмечается, что сокращение внешнего долга обусловлено уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое «было частично нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки».