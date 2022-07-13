Париж, , 16:21 — REGNUM Во Франции проводят последние репетиции перед парадом 14 июля на Елисейских полях, передает BFM TV.

Елисейские поля Meteors.ru

В дополнение к традиционному параду, военные проведут весь день, общаясь с публикой в рамках крупной пиар-операции под названием «Французы встречаются с армией». После парада у зрителей будет возможность пообщаться с военнослужащими, которые продемонстрируют свое ремесло, а также свое снаряжение на площади Нации.

Около пятнадцати стендов, предназначенных для различных служб, будут установлены по всей площади, в том числе один стенд предназначен для роботизированной секции центра подготовки к боевым действиям в городских районах.

Напомним, 14 июля Франция отмечает национальный праздник — День взятия Бастилии.