Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Американский рэпер Drake делал ставки в онлайн-казино в прямом эфире на платформе Twitch. Об этом 13 июля пишет HotNewHipHop.

Кадр из интервью Drake

Drake вместе со своим другом, рэпером French Montana, 11 июля 2022 года выиграл более $24 млн. Однако к концу ночи у него осталось чуть меньше $2 тыс. За трансляцией наблюдали более 200 тыс. человек.

Ранее Drake удивил зрителей своим появлением на концерте группы Backstreet Boys в Торонто (Канада). Рэпер заявил, что считает коллектив «одним из величайших», так как под его хит в 13 лет он впервые станцевал с девочкой, которая ему нравилась.