Сыктывкар, 13 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Сыктывкаре из-за угрозы взрыва эвакуировали здание городской администрации. Об этом в соцсетях сообщила глава города Наталья Хозяинова.

PartizanishRus Центральный район Сыктывкара

«Администрация города временно не работает, по электронной почте пришло сообщение, что наше здание заминировано, все служащие эвакуированы, на месте работают спецслужбы», — написала Хозяинова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми объявлено штормовое предупреждение.