Ханты-Мансийск, , 16:16 — REGNUM В Югре запасов нефти хватит ещё на десятилетия. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на мероприятии по вручению премии «Глобальная энергия».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Югра добывала, добывает и будут добывать наибольшее количество нефти, которое требуется для экономики страны и мира. Если брать более оцифрованную информацию, то на 20-40 лет — это ближайшая перспектива, по оценкам международного энергетического баланса. Потребность в нефти сохраняется на высоком уровне, и в связи с этим наши с вами возможности продолжают работать», — цитирует «СургутИнформ-ТВ» Наталью Комарову.

Нефтяная эпоха только начинается, и те современные технологии, которые позволяют вернуться к старым месторождениям и добыть то, что до сих пор лежит в земле, открывают новые возможности, отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

Кроме того, в Югре с начала 2022 года увеличен объём добычи нефти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего за прошлый год Югра добыла более 215 млн тонн черного золота — свыше 40% от всей российской нефтедобычи.