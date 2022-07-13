Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 56 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Более 70 баллов по ЕГЭ получили не менее 60% ребят. Об этом сегодня, 13 июля, в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Высший балл по ЕГЭ в этом году в донской столице получили 56 человек. Всего в городе — 61 стобалльная работа. Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам. Наибольшее число стобалльников подготовили в лицеях № 33 и 103, лицее № 50 при ДГТУ, школах № 22 и 86, лицее КЭО», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону.

В этом году 734 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении».