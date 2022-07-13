Брянск, 13 июля 2022, 16:24 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между российским Брянском и абхазским Сухумом подписали 13 июля главы муниципалитетов Марина Дбар и Беслан Эшба, сообщает Брянский городской Совет народных депутатов.
Торжественная церемония прошла в столице Абхазии. Стороны подчеркнули, что документ будет способствовать поддержке и развитию всех основополагающих направлений — образование, культура, спорт и экономика.
Брянская делегация после подписания соглашения возложила в парке Славы цветы к мемориалу, посвящённому погибшему народу в Абхазской Отечественной войне 1992–1993 годов, а также к бюстам военачальников Султана Сосналиева и Сергея Дбара.