Брянск, , 16:24 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между российским Брянском и абхазским Сухумом подписали 13 июля главы муниципалитетов Марина Дбар и Беслан Эшба, сообщает Брянский городской Совет народных депутатов.

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония прошла в столице Абхазии. Стороны подчеркнули, что документ будет способствовать поддержке и развитию всех основополагающих направлений — образование, культура, спорт и экономика.

«Мы не просто соседи, мы верные друзья и надёжные партнёры. Сердце Абхазии уникально! Богатая история, неповторимая архитектура, гармоничное сочетание самобытного кавказского колорита с современной инфраструктурой. Уверена, мы будем продуктивно работать по всем ключевым направлениям и сферам жизни. Вместе развиваться, делиться опытом и наработанными практиками», — отметила Марина Дбар.

Брянская делегация после подписания соглашения возложила в парке Славы цветы к мемориалу, посвящённому погибшему народу в Абхазской Отечественной войне 1992–1993 годов, а также к бюстам военачальников Султана Сосналиева и Сергея Дбара.