Москва, 13 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Падение реальных доходов населения РФ, ограниченный доступ к кредитам, а также проблемы с импортными поставками — таковы главные причины спрогнозированного падения продаж легковых автомобилей в России в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Павел Трифонов.

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«Стоит обратить внимание и прислушаться к прогнозам авторитетных отраслевых организаций, занимающихся исследованиями на автомобильном рынке, Комитета автопроизводителей АЕБ и аналитического агентства «Автостат». Они озвучивают схожие с данными Минпромторга РФ прогнозы — обозначен коридор падения объемов продаж автомобилей от 35% до 70% в 2022 году, — сказал он. — Основанием для пессимизма стали такие факторы, как падение реальных доходов населения, ограничение доступа к кредитам, серьезные проблемы с поставками автомобилей и компонентов у автодилеров, а также ограничение доступа к узлам и компонентам для локализованных производителей, часть из которых либо приостановила свою работу, либо уже ушла с российского рынка».

Отдельной строкой, как полагает Трифонов, следует выделить проблемы производителей российской автомобильной продукции — доля импортных компонентов и узлов в структуре готовой продукции составляет от 30% до 70%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова рассказала, каким в 2022 году будет объем продаж новых легковых автомобилей.