Москва, 13 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Проблемы мировой экономики всё сложнее прикрывать «фиговым листком» рыночной и либеральной теории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«Мировая экономика в целом все ближе и неизбежней подходит к рецессии, — сказал он. — Американцы с содроганием вспоминают свою Великую депрессию, выход из которой случайным образом совпал с началом Второй мировой войны. Сегодня речь идет не о депрессии, а о рецессии, которая тоже способна стать великой, даже по меркам 2007–2009 годов. У театральных критиков есть такое выражение: «Декорации спектакля были превосходны; к сожалению, их заслоняли актеры».

По его словам, в современной финансовой системе всё немного сложнее, и никудышные «финансовые актеры» пытаются заслонить «унылую декорацию» несбалансированной современной финансовой системы.

«Надо отдать должное, что дисбалансы удавалось прикрывать «фиговым листком» рыночной и либеральной теории достаточно долго, пока не стало окончательно понятно, что неравенство доходов и эколого-климатическая катастрофа стали угрожать большей части человечества, — сказал Ордов. — Казалось бы, как все это связано с темпом роста ВВП США? Дело в том, что «золотой миллиард» продолжает считать прирост собственного капитала главной целью. Смена критериев оценки качества этого роста и развития экономики даже не рассматривается».

Как отметил Ордов, экономика США, по оценкам некоторых экспертов, уже находится в рецессии.

«Но инерция статистических показателей может приводить к 1% реального роста, хотя понятно, что это меньше статистической погрешности в измерениях и оценках ВВП, особенно при такой доле сферы услуг. Возможно, сейчас формируется запрос на новую мировую финансовую и экономическую систему, а это создает возможности для российской экономики», — предположил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ ухудшил прогноз по росту американского ВВП.