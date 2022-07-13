В квартире жилого дома в Ростовской области разлилась ртуть
Миллеровский район, Ростовская область, 13 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В одной из квартир, расположенной в многоэтажном жилом доме в Ростовской области, разлилась ртуть. Инцидент случился сегодня, 13 июля, в Миллеровском районе.
Ртуть
По неподтверждённой пока информации, ртуть разлилась в квартире местной жительницы. Однако откуда у женщины оказалось 100 мл опасного вещества, пока остаётся загадкой.
В помещениях, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, уже проведена специальная уборка.