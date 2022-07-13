Москва, 13 июля 2022, 16:09 — REGNUM Депутаты фракции СРЗП в Госдуме рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Денисом Мантуровым в случае его утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил руководитель думской фракции Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Денис Мантуров в ходе встречи подчеркнул, что в решении задач, связанных с технологическим суверенитетом, необходима консолидация усилий министерства, предприятий, науки. И он очень рассчитывает на поддержку ключевых инициатив, направленных на развитие критически важных отраслей промышленности, со стороны коллег из Государственной Думы и нашей фракции», — сказал Миронов, комментируя встречу депутатов с Мантуровым.

По его словам, фракция намерена поддержать предложенную кандидатуру. «Мы рассчитываем на конструктивное благотворное взаимодействие в рамках достижения поставленных задач», — заключил он.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин направил кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост нового вице-премьера — министра промышленности и торговли. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.