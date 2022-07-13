Лондон, 13 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Британские учёные отправятся на архипелаг Шпицберген, чтобы начать полевые работы по изучению популяций моржей. Об этом сообщает пресс-служба национального института полярных исследований Соединенного Королевства.

Николай Гернет ИА REGNUM Арктические моржи

Британские учёные совместно с сотрудниками Норвежского полярного института проведут исследование, чтобы подтвердить количество моржей, сфотографированных при помощи спутника. Экспедиция пройдёт в рамках программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Морж из космоса».

Отметим, что «Морж из космоса» — научный проект по проведению переписи моржей Атлантики и моря Лаптевых с использованием изображений, предоставленных компанией, занимающейся спутниковой съемкой. Цель проекта — внести вклад в сохранение моржей в Арктике.

Исследовательская группа будет располагаться на станции Ню-Олесунн, откуда отправится на лодках к местам обитания моржей для подсчёта «вручную» и при помощи дронов. Учёные сравнят полученные данные со спутниковыми снимками, которые велись на площади 25 000 кв. км.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в истории исследователям из Норвегии удалось прослушивать китов, используя существующие подводные волоконно-оптические кабели. Исследование проводилось на архипелаге Шпицберген в районе под названием Исфьорден, где киты добывают пропитание в течение лета.

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