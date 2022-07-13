Ижевск, , 16:03 — REGNUM На выборах главы Удмуртии, депутатов Государственного совета республики седьмого созыва и довыборах депутата гордумы Ижевска по трудовому одномандатному избирательному округу №22 будут работать 138 КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Соответствующее постановление было принято Центризбиркомом республики.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Все КОИБы будут установлены на избирательных участках в Ижевске. Всего на территории Удмуртии для голосования будут открыты 1143 избирательных участка, то есть комплексы обработки будут работать на 12% образованных в республике участках. В списки для голосования внесены, по состоянию на 1 июля текущего года, около 1,165 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного совета будут проходить 9, 10 и 11 сентября.

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