Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Создатели шестого сезона сериала-антологии «Чёрное зеркало» определились с его актёрским составом. Об этом 13 июля пишет Variety.

Цитата из сериала «Чёрное зеркало» Эндрю Скотт в пятом сезоне сериала «Чёрное зеркало»

В новом сезоне проекта будут задействованы Зази Битц («Дэдпул 2»), Паапа Эссьеду («Убийство в Восточном экспрессе»), Джош Хартнетт («Факультет»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Фантастическая четвёрка»), Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Клара Ругор («Полярная звезда»), Оден Торнтон («Голубая кровь») и Аньяана Васан («Убивая Еву»). Как отмечает издание, эти актёры сыграют в трёх эпизодах — в дальнейшем к сериалу присоединятся другие артисты.

ИА REGNUM напоминает, что производство шестого сезона «Чёрного зеркала» началось в мае 2022 года. Подробности сюжета эпизодов держатся в тайне, однако известно, что серий в новом сезоне будет больше, чем в предыдущем.