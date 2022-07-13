Бишкек, , 16:03 — REGNUM Пособника террористов, которые планировали теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, задержали киргизские спецслужбы. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Задержание Tengrinews.kz

«На территории Джалал-Абадской области задержан гражданин КР (Киргизской Республики — ред.) Р. Ж., активный сторонник международной террористической организации «Катиба аль Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который должен был встретить задержанных 7 июля в столице двух иностранных боевиков из Сирии и оказать им помощь в реализации преступных замыслов по совершению диверсионно-террористической акции», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что задержанный в течение долгого времени находился в одной из восточных стран и при посредничестве своего родственника стал там приверженцем радикальной экстремистской идеологии, причём родственник затем стал координатором его преступной деятельности на территории Киргизии.

При этом отмечается, что также имеются сведения о том, что указанное лицо проходило специальную террористическую подготовку в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об увольнении всех директоров школ, проработавших в этой должности больше пяти лет.