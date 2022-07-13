Валдай, Новгородская область, , 17:55 — REGNUM В Новгородской области ищут петербурженку, которая пять дней назад должна была вернуться в Санкт-Петербург, но с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, рассказали 13 июля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пропавшая в Новгородской области петербурженка. t. me/suskr53

37-летняя жительница Санкт-Петербурга должна была уехать на поезде от Валдайского вокзала в Северную столицу 9 июля. Однако в поезд она не села. Правоохранительные органы осмотрели близлежащую территорию к вокзалу и обнаружили в сквере личные вещи пропавшей.

«У следствия имеются основания полагать, что в отношении неё совершены противоправные действия. Её местонахождение не установлено», — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следственно-оперативным путем проверяются несколько версий. Следователи просят сообщать любую актуальную информацию о петербурженке по телефону Валдайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новгородской области: +79 116 454 173 или 02.

Приметы пропавшей: на вид 35 — 37 лет; рост 160 см; худощавого телосложения, волосы рыжие, обычно в «пучке», глаза голубые, на стопе имеются татуировки.