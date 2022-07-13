Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Вытекание воды на проезжую часть в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло из-за изношенности участка трубопровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июля в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Пресс-служба Колпинского района СПб. ГУП «ТЭК СПб»

Предприятие проводило гидравлические испытания в Выборгском районе Петербурга. Это позволило обнаружить слабый участок теплосети на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина. Видео с затопленного участка дороги очевидцы поделились в соцсети. Судя по кадрам, воды из трубы пробили дорожное покрытие и мощным фонтаном вырвались наружу.

«Изношенный участок трубы диаметром 500 мм был выявлен в ходе гидравлических испытаний от котельной «Парнас» и включен в план ремонта», — сообщили в пресс-службе.

На место прорыва прибыли сотрудники ГУП «ТЭК СПб». В 14:30 они приступили к локализации вытекания на проспекте Луначарского, дом 17. Работы завершили в 15:25. Сейчас участок огорожен по правилам безопасности, в связи с этим движение ограничено. Маршруты общественного транспорта также скорректированы из-за аварии. При этом информации об ущербе, который понесли третьи лица, нет.