13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:23 — REGNUM В социальных сетях Южной Кореи разгорелся скандал вокруг нового посла США.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

Согласно южнокорейским СМИ, 12 июля у здания американского посольства в Сеуле прошёл пикет против нового посла США в Южной Корее Филиппа Голдберга.

Активисты держали в руках плакат с надписью «Нет послу-гомосексуалисту в Южной Корее».

Ранее в минувшую пятницу аналогичную по характеру, но более многочисленную акцию у диппредставительства провели члены правых и христианских общественных групп и организаций. Они считают нового посла гомосексуалистом и выступают в защиту традиционных семейных ценностей.

Американское посольство отказалось комментировать эту тему, однако отметило, что в соответствии с проводимой внешней политикой администрации президента Джо Байдена будет продолжать открыто поддерживать и отстаивать права представителей ЛГБТ-сообщества, в том числе в Южной Корее.

Напомним, что Голдберг, прибывший в Южную Корею 10 июля и приступивший к своим обязанностям посла 13 июля, работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009–2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг.). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что посол США в Южной Корее примет участие в квир-фестивале, который пройдет в Seoul Plaza 16 июля, и выступит в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Известно, что предыдущие американские послы также принимали участие в вышеуказанном фестивале, однако Голдберг станет первым послом, выступившим на мероприятии с речью.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

«Деревенщины… Посмели бы Вы сказать такое послу США лично?» — интересуется jokk***.

«Гомосексуализм — зло! Если его выдворят, то неужели никого больше не пришлют? Эх, я скучаю по Трампу», — пишет batu***.

«Признание сексуальных меньшинств может дойти до того, что в скором времени мы будем признавать педофилов и зоофилов», — считает hyel***.

«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Вернитесь к себе в страну, таким же, как вы», — призывает komd***.

«А вы думаете, из-за чего распространилась оспа обезьян?» — намекает pink***.

«Почему США так отчаянно пытаются повлиять на другие страны, чтобы те, в свою очередь, приняли антидискриминационные законы? Разве это не вмешательство в чужие дела?» — вопрошает boku***.

«Какие права имеют сексуальные меньшинства? Право на однополый брак? Почему это должно считаться правильным? Это грех. Неважно, какой сексуальной ориентации посол США, он не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Каким бы важным ни было сотрудничество между Сеулом и Вашингтоном, неприемлемо отстаивать интересы людей, которым не стыдно делать то, чего даже не делают животные», — пишет pyo1***.

«Как думаете, он сможет избежать божьего суда, способствуя распространению гомосексуализма в этой стране? В ситуации, когда каждый беспокоится о средствах к существованию, правительство США в лице посла собирается организовывать квир-фестиваль?» — недоумевает niki***.

«В Южной Корее ненавидят ЛГБТ-сообщества, поэтому Байден послал Голдберга, чтобы избавиться от ненависти к ЛГБТ и способствовать принятию ЛГБТ-закона?» — вопрошает yesl***.

«Зачем послу квир-фестиваль? У него что, дел больше нет?» — интересуется nish***.

«Наши дети в опасности! Мы должны защитить свою страну!» — призывает mywa***.