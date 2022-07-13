Вологда, 13 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. 24-летняя жительница Грязовецкого района родила четвертую двойню, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Департамент ЗАГС Забайкальского края Двойня

Все роды проходили естественным путем, а дети родились доношенными и здоровыми.

«Это экстраординарный случай. Сейчас возраст рожениц — от 35 до 46 лет. И для нас, акушеров, каждые роды — это маленькое испытание. К такому возрасту у женщин, как правило, уже есть те или иные заболевания, и как обернется беременность и роды – неизвестно. Лучший возраст для зачатия и родов - 20-25 лет», — рассказал заведующий физиологическим отделением Перинатального центра Михаил Силичев .

Как сообщало ИА REGNUM, базовой демографической проблемой в России остается сокращение рождаемости и сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста.