Салехард, 13 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Ямальцы помогают восстановить в Волновахе (ДНР) школу, больницу, станцию переливания крови и другие социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

ИА REGNUM Волноваха

Школу необходимо восстановить уже к 1 сентября. ЯНАО обеспечивает строительные материалы и рабочую силу. На объекте работают около 50 человек и техника.

Строители восстанавливают кровлю школы с нуля, делают новое утепление, заливают полы, возводят новые стены, предназначенные для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. На втором этаже полностью восстановлены электрика, тепло- и водоснабжение.

Дорожная, специализированная и пассажирская техника с Ямала помогает в налаживании повседневной жизни города. Жителям направлены продуктовые наборы и медикаменты, 140 детей из Волновахи отправились в детские оздоровительные лагеря вместе с ямальскими ребятами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с сотрудниками правительства Ямала 14 июня 2022 года подписали в Донбассе двухстороннее соглашение с администрацией Волновахского района. Ямало-Ненецкий автономный округ поможет Волновахе восстановить социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, наладить гуманитарные и торгово-экономические связи.