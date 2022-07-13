Донецк, , 15:51 — REGNUM Независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) признала Северная Корея (КНДР). Об этом 13 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», — написал он в своём сообщении.

Также Пушилин уточнил, что это свидетельствует о том, что международный статус и государственность ДНР продолжают укрепляться, а также назвал это событие еще одной победой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко посетил ранее освобожденные от киевских боевиков города Лисичанск и Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР).