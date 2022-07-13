Челябинск, , 15:51 — REGNUM В Челябинске полицейские поймали гражданина, похитившего у местной жительницы ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Ювелирное украшение Aenigmatis-3D

Вором оказался гражданин 1970 года рождения, ранее уже судимый. Путём подбора ключа он проник в квартиру женщины 1959 года и похитил украшения. Размер ущерба составил 36 тыс. рублей.

Похищенное имущество уже изъято у него. Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи.