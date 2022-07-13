Саксония, Германия, , 15:49 — REGNUM Правительство Германии, вопреки своим ранним заявлениям, что они «ко всему готовы, что бы там господин Путин не делал», не смогло обеспечить страну энергоресурсами. Такое мнение в эфире телеканала ZDF высказал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Германия Petra B. Fritz

«Я считаю, что мы сейчас свидетели продления идеологических позиций, далёких от экономической реальности. Люди в Германии боятся, гарантирована ли энергетическая безопасность», — указал политик.

Он также обвинил правительство ФРГ в отсутствии плана по выходу из энергетического кризиса. Такое заявление он сделал на фоне введения в эксплуатацию угольных электростанций вместо продления работы не вредящих климату АЭС. По его словам, три атомных электростанций могли бы дальше надёжно обеспечивать 10 миллионов человек.

«Это просто необъяснимо, почему мы подключаем к сети старые угольные станции и доставляем кораблями каменный уголь из Южной Америки, Африки и Австралии», — указал Кречмер.

Премьер-министр добавил, что главным проигравшим от этой нынешней политики является климат.

«И это еще раз показывает: у этого правительства нет плана», — сказал Кречмер.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне энергокризиса, возникшего в связи со снижением поставок энергоносителей из России на фоне антироссийских санкций, ФРГ объявила о расконсервировании угольных ТЭЦ, работа которых была остановлена ранее.

Глава климатического отдела министерства окружающей среды Эстонии Кяди Ристкок считает, что запуск Германией после долгого перерыва угольных электростанций может стать временным решением вопроса дефицита и высоких цен на природный газ, а в перспективе такая электроэнергия станет тоже дорогой.

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