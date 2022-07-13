Токио, , 15:47 — REGNUM Японская студия Bandai Namco Entertainment была взломана хакерской группой ALPHV. Информация об этом появилась 13 июля на сайте VGC.

Elden Ring Bandai Namco

«Существует вероятность того, что информация о клиентах находилась на серверах компании, и в настоящее время мы определяем возможные утечки, масштаб ущерба, и выясняем причину», — говорится в сообщении Bandai Namco. По словам хакеров, во время атаки им удалось завладеть данными компании, в том числе о еще неанонсированных играх.

Напомним, что в 2021 году были взломаны сервера Capcom, Electronic Arts и CD Projekt Red. Компании отказались платить хакерами, после чего часть данных были слиты в сеть.

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