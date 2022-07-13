Токио, 13 июля 2022, 15:47 — REGNUM Японская студия Bandai Namco Entertainment была взломана хакерской группой ALPHV. Информация об этом появилась 13 июля на сайте VGC.

Elden Ring
Elden Ring
Bandai Namco

«Существует вероятность того, что информация о клиентах находилась на серверах компании, и в настоящее время мы определяем возможные утечки, масштаб ущерба, и выясняем причину», — говорится в сообщении Bandai Namco. По словам хакеров, во время атаки им удалось завладеть данными компании, в том числе о еще неанонсированных играх.

Напомним, что в 2021 году были взломаны сервера Capcom, Electronic Arts и CD Projekt Red. Компании отказались платить хакерами, после чего часть данных были слиты в сеть.

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