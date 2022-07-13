Петиция против решения архангельского минздрава собрала 3,5 тысячи подписей
Архангельск, 13 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Петиция против увольнения главврача Архангельской областной клинической больницы Игоря Петчина, созданная коллективом медучреждения, собрала более 3,5 тысяч подписей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Коллектив Архангельской областной клинической больницы шокирован принятым решением о расторжении трудового договора с главным врачом Игорем Васильевичем Петчиным и требует отмены решения и. о. министра здравоохранения Архангельской области А. С. Герштанского, — говорится петиции. — Мы считаем, что увольнение главного врача является скоропалительным решением, которое однозначно приведет к катастрофе и дезорганизации оказания медицинской помощи как в самой больнице, так и во всей Архангельской области».
Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Петчин был уволен с поста главврача на фоне истории с транспортировкой в столицу ребенка, пострадавшего от нападения собаки. Бортом санавиации он был доставлен в Москву, однако, по данным регионального минздрава, ребенка по ошибке привезли не в ту клинику, с которой ведомство договаривалось об операции. В результате потерянного времени якобы и пришлось ампутировать руку. За логистику отвечала областная больница. Позже в департаменте Москвы заявили, что эта информация не соответствует действительности, подчеркнув, что ребенок был доставлен именно туда, где его ждали врачи.