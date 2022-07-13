Архангельск, 13 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Петиция против увольнения главврача Архангельской областной клинической больницы Игоря Петчина, созданная коллективом медучреждения, собрала более 3,5 тысяч подписей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Увольнение

«Коллектив Архангельской областной клинической больницы шокирован принятым решением о расторжении трудового договора с главным врачом Игорем Васильевичем Петчиным и требует отмены решения и. о. министра здравоохранения Архангельской области А. С. Герштанского, — говорится петиции. — Мы считаем, что увольнение главного врача является скоропалительным решением, которое однозначно приведет к катастрофе и дезорганизации оказания медицинской помощи как в самой больнице, так и во всей Архангельской области».

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Петчин был уволен с поста главврача на фоне истории с транспортировкой в столицу ребенка, пострадавшего от нападения собаки. Бортом санавиации он был доставлен в Москву, однако, по данным регионального минздрава, ребенка по ошибке привезли не в ту клинику, с которой ведомство договаривалось об операции. В результате потерянного времени якобы и пришлось ампутировать руку. За логистику отвечала областная больница. Позже в департаменте Москвы заявили, что эта информация не соответствует действительности, подчеркнув, что ребенок был доставлен именно туда, где его ждали врачи.