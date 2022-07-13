Москва, 13 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Бюджет московского футбольного клуба «Торпедо» на сезон 2022/23 составит около 1,4 млрд рублей. Об этом 13 июля заявил президент клуба Денис Маслов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Порядка 1,4 млрд рублей», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Он отметил, что в бюджет клуба входят расходы на трансферы, зарплаты игроков и остальных сотрудников, расходы на перелёты, академия, вторая команда «Торпедо-2». Также это оплата тренировочных сборов, тренировок в «Лужниках», гостиниц, перелётов.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Торпедо» заняло первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышло в премьер-лигу.