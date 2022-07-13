Токио, , 15:43 — REGNUM В ремейк Lollipop Chainsaw не добавят лицензионную музыку из оригинальной игры. Информация об этом появилась 13 июля на странице продюсера Йошими Ясуды в Twitter.

Геймпад

Ясуда написал, что он хотел бы сделать обновленную версию оригинальной игры, ничего не меняя. «Однако, к сожалению, мы не смогли включить 16 лицензионных песен, которые были важной частью оригинальной игры, поэтому вместо этого мы стремимся сделать ремейк, максимально приближенный к ремастеру», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 июля, креативный директор Suda51(Гоити Суда) и соавтор сценария Джеймс Ганн, занимавшиеся оригинальной Lollipop Chainsaw, сообщили, что не участвуют в создании ремейка.

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