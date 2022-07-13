Ярославль, , 16:03 — REGNUM В Ярославле ситуация с пробками на ремонтируемом Октябрьском мосту нормализовалась. Об этом на заседании муниципалитета города заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Заезд на Октябрьский мост

Вопрос ремонта сооружения подняла депутат Наталия Бобрякова, уточнившая, почему всё-таки на время работ не закрыли проезд для личного транспорта.

«Рассматривали (этот вопрос — ИА REGNUM). На сегодняшний день такое решение не принято, сейчас нормальная, стандартная ситуация. Все жители определились со своими маршрутами, все задержки с общественным транспортом мы также контролируем. Они на сегодняшний день минимальные по сравнению с первым днём. В первый день у нас была критическая ситуация, мы это понимаем. Но на сегодняшний день нормализовалась», — пояснил позицию власти чиновник.

Напомним, мэрия Ярославля продолжает пытаться «разгрузить» проезд по мосту. Так недавно власти решили изменить работу светофоров в районах города и скорректировали дорожное движение, а также добавили в маршрут речного трамвайчика остановку в Тверицах.

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