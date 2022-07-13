Ярославль, 13 июля 2022, 16:03 — REGNUM В Ярославле ситуация с пробками на ремонтируемом Октябрьском мосту нормализовалась. Об этом на заседании муниципалитета города заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Вопрос ремонта сооружения подняла депутат Наталия Бобрякова, уточнившая, почему всё-таки на время работ не закрыли проезд для личного транспорта.
Напомним, мэрия Ярославля продолжает пытаться «разгрузить» проезд по мосту. Так недавно власти решили изменить работу светофоров в районах города и скорректировали дорожное движение, а также добавили в маршрут речного трамвайчика остановку в Тверицах.
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