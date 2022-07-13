Петрозаводск, 13 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Редкое издание книги «Избранное» Бориса Пастернака похитили из Национальной библиотеки Республики Карелия в Петрозаводске, сообщает 13 июля телеграмм-канал Baza.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Книга была выпущена в 1948 году издательством «Советский писатель» и считается букинистической редкостью, поскольку почти весь её тираж был впоследствии уничтожен из-за резкой критики Пастернака в Союзе писателей СССР. В 2018 году сохранившийся экземпляр этого издания был продан на аукционе за 5 млн рублей.

Из Национальной библиотеки Республики Карелия в Петрозаводске книгу украли 12 июля. По предварительным данным, под подозрение попала 36-летняя жительница Москвы.