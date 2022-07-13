Ижевск, 13 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Удмуртия с начала года экспортировала около 157 тыс. частей мебели в США, Германию, Эстонию и Армению. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Мебель

Только в июле управление проконтролировало отправку в США 17,7 тыс. частей мебели. По результатам досмотра было оформлено два фитосанитарных сертификата.

В США, Германию и Эстонию с начала года отправили 141 916 изогнутых спинок кресел из фанеры, 93,54 кубометра заготовок мебели для изготовления кухонных гарнитуров в США, 15 тыс. штук ульевых рамок из древесины в Армению. Всего было выдано собственникам 16 фитосанитарных сертификатов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года из Удмуртии в Монголию, Узбекистан и Китай экспортировано почти 600 тонн животноводческой продукции.

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