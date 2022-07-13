Пекин, , 15:38 — REGNUM Пользователи Twitter за первое полугодие 2022 года опубликовали 1,5 млрд твитов, а самой обсуждаемой игрой стала Genshin Impact. Информация об этом появилась 13 июля на сайте VGC.

Genshin Impact Скриншот с YouTube

Genshin Impact остается самым популярным проектом в Twitter с 2021 года. В топ 10 самых обсуждаемых игр также вошли Wordle, Elden Ring, Apex Legend и франшиза Final Fantasy.

Напомним, что Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года на консолях, PC и мобильных устройствах. Ее оценка на Metacritic составляет 84 бала из 100.

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