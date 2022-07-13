Воронеж, 13 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Часть радикально настроенных болельщиков воронежского футбольного клуба «Факел» заявили о бойкоте матчей клуба из-за введения паспорта болельщика — Fan ID. Заявление размещено 13 июля в сообществе болельщиков в «ВКонтакте»

Fakelfc.ru Футболисты ФК «Факел»

«Для нас поддержка команды — это самый важный аспект как и для любого активного фаната, а с учётом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то всё это многократно усиливается. Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях», — говорится в заявлении.

Фанаты заявляют, что посетят лишь один домашний матч «Факела» с московским «Динамо», а затем обещают полностью бойкотировать все матчи, причём это касается не только игр «Факела», но и всех соревнований под эгидой РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. За этим последовали заявления о бойкоте матчей чемпионата России по футболу со стороны болельщиков целого ряда клубов. Добавим, что воронежский «Факел» оказался в высшей лиге впервые с 2001 года.