Тегеран, , 15:37 — REGNUM Иран не отступит от своей «законной и логичной» позиции на ядерных переговорах с США, заявил иранский президент Ибрахим Раиси 13 июля, через день после того, как Франция предупредила, что осталось всего несколько недель для возобновления ядерного соглашения 2015 года, как передает агентство Reuters.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

В попытке выйти из тупика и сузить оставшиеся разногласия Тегеран и Вашингтон провели непрямые переговоры в Катаре в июне, но они закончились без успеха.

«Иран не отступит от своей законной и логичной позиции… Я советую американцам… увидеть факты и извлечь уроки из своих прошлых ошибок», — сказал Раиси, по сообщению государственного телевидения.

После переговоров в Дохе Иран поставил под сомнение решимость США возобновить соглашение, в то время как Вашингтон заявил, что Тегеран добавил новые требования в ходе последних переговоров, не связанные с обсуждением его ядерной программы.

12 июля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что до закрытия «окна возможностей» для спасения сделки 2015 года осталось всего несколько недель, и обвинила Тегеран в затягивании переговоров и продолжении программы обогащения урана. Высокопоставленный американский чиновник дал понять, что Вашингтон не устанавливал таких сроков.

На вопрос об «окне возможностей» пресс-секретарь иранского МИДа Насер Канаани сказал журналистам: «Если бы не усилия Ирана, окно дипломатии сейчас не было бы открыто».

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции заявили о скором закрытии «окна возможностей» по ядерной сделке