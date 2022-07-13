Президент Ирана посоветовал США извлечь уроки из собственных ошибок
Тегеран, 13 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Иран не отступит от своей «законной и логичной» позиции на ядерных переговорах с США, заявил иранский президент Ибрахим Раиси 13 июля, через день после того, как Франция предупредила, что осталось всего несколько недель для возобновления ядерного соглашения 2015 года, как передает агентство Reuters.
В попытке выйти из тупика и сузить оставшиеся разногласия Тегеран и Вашингтон провели непрямые переговоры в Катаре в июне, но они закончились без успеха.
«Иран не отступит от своей законной и логичной позиции… Я советую американцам… увидеть факты и извлечь уроки из своих прошлых ошибок», — сказал Раиси, по сообщению государственного телевидения.
После переговоров в Дохе Иран поставил под сомнение решимость США возобновить соглашение, в то время как Вашингтон заявил, что Тегеран добавил новые требования в ходе последних переговоров, не связанные с обсуждением его ядерной программы.
12 июля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что до закрытия «окна возможностей» для спасения сделки 2015 года осталось всего несколько недель, и обвинила Тегеран в затягивании переговоров и продолжении программы обогащения урана. Высокопоставленный американский чиновник дал понять, что Вашингтон не устанавливал таких сроков.
На вопрос об «окне возможностей» пресс-секретарь иранского МИДа Насер Канаани сказал журналистам: «Если бы не усилия Ирана, окно дипломатии сейчас не было бы открыто».