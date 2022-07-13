Донецк, 13 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. При обстреле украинскими нацистами Петровского района Донецка один снаряд попал в здание водопроводно-канализационной службы предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР) «Вода Донбасса». Об этом 13 июля сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Прилет на улице Маркина, 1а в здание водопроводно-канализационной службы №9 государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» в Петровском районе», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Кулемзин прикрепил к сообщению фотографии и видеозаписи с запечатлёнными на них повреждениями здания и находившихся в нём транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле вооружёнными украинскими формированиями населенного пункта Старомихайловка в ДНР была ранена мирная жительница.