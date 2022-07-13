Москва, , 15:36 — REGNUM Отказ от российского угля и нефти по большому счету негативно скажется на населении Германии и мировом рынке, чем на России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»).

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса сообщило, что Германия прекратитзакупки российского угля с 1 августа, и импорт нефти из России — с 31 декабря.

«Нашим западным коллегам стоит и поучиться друг у друга. В США отказ от нефти и нефтепродуктов из России способствовал росту цен на более 50% с учётом того, что поставки российских энергоресурсов на рынок США составляли около 3%. В Германии на российские энергоносители, сами же немцы заявляют, приходится на нефть — 35%, на уголь — 50% от общего рынка. Существует вероятность, что энергоресурсы будут импортироваться в обход эмбарго из третьих стран», — сказал депутат.

Петрунин отметил, что даже при отсутствии эмбарго роль европейского рынка становилась бы для российских экспортеров все менее значимой, поскольку развитые страны ожидаемо переставали инвестировать в строительство угольных мощностей в связи с энергопереходом.

«Конечно, отказ от российских углеводородов может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке и может негативно сказаться на энергобалансе континента. Однако, Германия хоть и является одним из ключевых покупателей России в Европе, но не единственным», — добавил парламентарий.

По его словам, Россия на фоне санкций уже начала переориентировать объемы на другие рынки помимо европейского, в частности в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«К примеру, на Индию и Китай приходится две три мирового спроса на уголь. В качестве перспективы, мы можем нарастить наши поставки в Китай и стать более верным партнёром, чем Австралия, с которой у поднебесной в последние годы возникают дипломатические противоречия, и полностью восполнить необходимое», — пояснил Петрунин.

Однако, отметил парламентарий, полностью перенаправить выпадающие объемы с Запада на Восток будет технически сложно из-за инфраструктурных ограничений.

«Несмотря на прирост провозных железнодорожных мощностей Восточного полигона их объема недостаточно для наращивания поставок в Азию, особенно с учетом того, что Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали используются также для экспорта «неугольных» грузов», — добавил он.

Депутат считает, что России необходимо сконцентрировать усилия в развитии отечественной инфраструктуры энергетического блока, направлять инвестиции в большей части в глубины переработки, производства катализаторов и прочих вещей.

«Да, не все будет быстро, как бы хотелось, ввиду технических и технологических особенностей, но развитие энергетического сектора России не будет останавливаться из-за необдуманных и саморазрушающих действий немецких политиков как бы им этого не хотелось», — заключил Петрунин.

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