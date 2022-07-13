Москва, 13 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Отказ от российского угля и нефти по большому счету негативно скажется на населении Германии и мировом рынке, чем на России. Об этом корреспондентуИА REGNUM13 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетикеНиколай Петрунин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Ранее Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГЙорга Кукиса сообщило, что Германия прекратитзакупки российского угля с 1 августа, и импорт нефти из России — с 31 декабря.

«Нашим западным коллегам стоит и поучиться друг у друга. В США отказ от нефти и нефтепродуктов из России способствовал росту цен на более 50% с учётом того, что поставки российских энергоресурсов на рынок США составляли около 3%. В Германии на российские энергоносители, сами же немцы заявляют, приходится на нефть — 35%, на уголь — 50% от общего рынка. Существует вероятность, что энергоресурсы будут импортироваться в обход эмбарго из третьих стран», — сказал депутат.

Петрунин отметил, что даже при отсутствии эмбарго роль европейского рынка становилась бы для российских экспортеров все менее значимой, поскольку развитые страны ожидаемо переставали инвестировать в строительство угольных мощностей в связи с энергопереходом.

«Конечно, отказ от российских углеводородов может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке и может негативно сказаться на энергобалансе континента. Однако, Германия хоть и является одним из ключевых покупателей России в Европе, но не единственным», — добавил парламентарий.

По его словам, Россия на фоне санкций уже начала переориентировать объемы на другие рынки помимо европейского, в частности в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«К примеру, на Индию и Китай приходится две три мирового спроса на уголь. В качестве перспективы, мы можем нарастить наши поставки в Китай и стать более верным партнёром, чем Австралия, с которой у поднебесной в последние годы возникают дипломатические противоречия, и полностью восполнить необходимое», — пояснил Петрунин.

Однако, отметил парламентарий, полностью перенаправить выпадающие объемы с Запада на Восток будет технически сложно из-за инфраструктурных ограничений.

«Несмотря на прирост провозных железнодорожных мощностей Восточного полигона их объема недостаточно для наращивания поставок в Азию, особенно с учетом того, что Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали используются также для экспорта «неугольных» грузов», — добавил он.

Депутат считает, что России необходимо сконцентрировать усилия в развитии отечественной инфраструктуры энергетического блока, направлять инвестиции в большей части в глубины переработки, производства катализаторов и прочих вещей.

«Да, не все будет быстро, как бы хотелось, ввиду технических и технологических особенностей, но развитие энергетического сектора России не будет останавливаться из-за необдуманных и саморазрушающих действий немецких политиков как бы им этого не хотелось», — заключил Петрунин.